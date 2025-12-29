Українських десантників та морпіхів залучили до захисту Мирнограду – ЗСУ

Десантно-штурмові війська ЗСУ. Фото: 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ

У Мирнограді Донецької області українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, для стримування ЗС РФ оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.



«До захисту міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти. Логістика залишається ускладненою. Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що у ЗСУ відреагували на заяву Кремля про «контроль» над частиною міста Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко