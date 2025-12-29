Уряд передає державну нерухомість та заарештовані об'єкти для розселення ВПО. Що відомо

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: КМУ

Кабінет міністрів України передає державну нерухомість та заарештовані об'єкти, які перебувають в управлінні АРМА, для розселення ВПО. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, приміщення не повинні простоювати, а мають бути ефективно задіяні на користь людей.



«Уряд передає об'єкти, які перебувають у власності держави та у користуванні державних органів та держкомпаній, а також нерухомість, що перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів. У першому списку 112 приміщень – це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення та будівлі громадського дозвілля. Вони розташовані у різних областях країни. До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть скористатися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року», – заявила Свириденко.



Прем'єрка зазначила, що Кабмін також доручив Міністерству освіти та науки України переглянути об'єкти, які не використовувалися за призначенням у процесі освіти протягом останнього року.



«Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше було створено механізм для передачі таких активів новим управителям за одну гривню. Наступний етап – протягом місяця всі міністерства у координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік об'єктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки», – додала вона.

Нагадаємо, що Кабмін звернувся до регулятора про відтермінування підвищення тарифів на воду.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко