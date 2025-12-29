Сирський пояснив, чому ЗСУ відійшли з Сіверська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Місто Сіверськ на Донеччині, селище Білогорівка та Серебрянський ліс на Луганщині – це території, де під час Другої світової війни також йшли важкі бої. Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, сама місцевість складається з панівних висот та крейдових гір.



«Ще тоді були побудовані укріплення, які тримали та забезпечували ведення такої стійкої оборони – це з одного боку. З іншого боку, цей напрямок довгий час був непріоритетним. Тому що ворог просто не мав можливості вести наступальні дії. Поступові дії були. Так, стояли бригади. Вони й продовжували наступати, але інтенсивність бойових дій була значно нижчою, ніж на інших напрямах. Це регіон, у якому точилася війна більше діями диверсійних маневрених груп піхоти, Сил спеціальних операцій», – сказав Сирський.



Головком зазначив, що саме місто знаходиться у низині.



«І зосередження підрозділів дронів з оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що наші підрозділи, наші розрахунки та екіпажі БПЛА поступово відходили вглиб, тим самим залишивши піхоту без прикриття. І в цих умовах сама оборона Сіверська стала проблемною. Залишити війська, ті частини та підрозділи, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було ухвалене відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються дії у відповідь на цьому напрямку», – додав він.

Нагадаємо, що 23 грудня у Генштабі ЗСУ заявили про відхід українських військ із Сіверська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко