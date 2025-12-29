В угрупованні «ДНР» заявили, що «електрички з'єднають» окуповану Донеччину з Ростовом

Електричка на окупованій Донеччині. Фото: «Мінтранс ДНР»

Електрички нібито «перевозитимуть пасажирів» безпересадним маршрутом між окупованим містом Іловайськ Донецької області та містом Ростов-на-Дону РФ. Про це стало відомо із заяви місцевому проросійському виданню «ДАН» так званого «міністра транспорту ДНР» Олександра Бондаренка.



За його словами, нібито «цей маршрут готується до запуску».



«Ми розглядаємо зараз транспортне сполучення за маршрутом Іловайськ – Ростов-Головний. Він слідуватиме через Таганрог транзитом. Ми не скасовуємо діючі поїзди. Ми хочемо дублювати й новим рухомим складом, уже новішим, скажімо так, дати додаткову можливість нашим «громадянам» діставатися Ростовської області», – сказав Бондаренко.



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим і не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що раніше голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко