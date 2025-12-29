Дрони атакували окупований Донецьк: у місті пролунали вибухи

Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

29 грудня безпілотники атакували окупований Донецьк. Про це стало відомо з повідомлень у місцевих проросійських пабліках.



У місті пролунали вибухи. Судячи з опублікованих відео, у Донецьку працює російська ППО.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційний «мер» Донецька Олексій Кулемзін поки не коментували атаку на місто.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про «атаку» на резиденцію голови Кремля Володимира Путіна та пригрозив ударами. У відповідь Зеленський спростував його слова та сказав, що Москва такими заявами намагається зірвати мирні переговори.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко