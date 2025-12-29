Сирський відповів, чому недоцільно виводити ЗСУ з Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія контролює приблизно половину міста Покровськ Донецької області. Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Однак, за його словами, окупанти не можуть спокійно заходити у місто.



«Бо всі підступи до міста перебувають під контролем наших дронів. У нас також зосереджена там значна кількість сил та засобів, підрозділів безпілотних сил, дронових підрозділів бригад та полків, які ведуть оборону. Поруч із цим усі заклики, що «все пропало», «треба виходити, рятувати», «це безглуздо». Питання в тому, куди? Вийти у чисте поле, а далі що? Далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж рівнятиме із землею? Таку агломерацію важко зруйнувати», – наголосив Сирський.

