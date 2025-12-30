РФ завдала удару КАБом по Запоріжжю — пошкоджено промисловий об’єкт

Наслідки удару РФ.

Російська армія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, вибухова хвиля також пошкодила приватні будинки, розташовані поблизу місця влучання. Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.



Втім, згодом стало відомо, що за уточненою інформацією по медичну допомогу звернулася 43-річна жінка. Попередній діагноз — осколкове поранення.



Перед атакою у Повітряних силах ЗСУ попереджали про появу ворожого безпілотника з південного напрямку курсом на Запоріжжя.



Приблизно через 22 хвилини після цього було зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб у напрямку міста.



Усього за добу російські війська завдали 608 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.

«Попередньо, внаслідок ворожого удару пошкоджено два багатоповерхові будинки та чотири приватні. Наразі фахівці проводять обстеження прилеглих територій», — додав Федоров.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»