БпЛА та FPV-дрон: агресор атакував Синельниківський та Нікопольський райони

Вночі, 30 грудня, агресор завдав удару безпілотником по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Владислав Гайваненко.



Внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка. Їй надано медичну допомогу. Також сталося займання приватного житлового будинку — пожежу було оперативно ліквідовано.



Під обстрілом опинилася Нікопольщина. По райцентру противник застосував FPV-дрон. За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих серед мирного населення.



У Повітряному командуванні «Схід» повідомили, що сили протиповітряної оборони в ніч на 30 грудня знищили над територією Дніпропетровської області три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що російська армія вдень, 29 грудня, обстріляла Слов'янськ, під удар потрапив приватний сектор. Рятувальники деблокували з-під завалів постраждалу жінку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»