Казахстан передав Україні гуманітарну допомогу

Україна отримала три спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги марки CITROEN JUMPER (тип С). Передав автомобільний транспорт холдинг BI-Group, головним акціонером та головою ради директорів якого є казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
«Швидкі оснащені повним комплектом обладнання для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів. Зокрема, у комплектацію входять апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне медичне обладнання», — йдеться у повідомленні.
Загальна вартість автомобілів — 9 мільйонів 780 тисяч гривень.
Автомобілі передані трьом закладам охорони здоров'я Черкаської області: Тальнівській багатопрофільній лікарні, Черкаському обласному кардіологічному центру та Лисянській територіальній лікарні.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»