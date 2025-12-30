Казахстан передав Україні гуманітарну допомогу

У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С. Фото: МОЗ

Україна отримала три спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги марки CITROEN JUMPER (тип С). Передав автомобільний транспорт холдинг BI-Group, головним акціонером та головою ради директорів якого є казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.



«Швидкі оснащені повним комплектом обладнання для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів. Зокрема, у комплектацію входять апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне медичне обладнання», — йдеться у повідомленні.





Загальна вартість автомобілів — 9 мільйонів 780 тисяч гривень.



Автомобілі передані трьом закладам охорони здоров'я Черкаської області: Тальнівській багатопрофільній лікарні, Черкаському обласному кардіологічному центру та Лисянській територіальній лікарні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»