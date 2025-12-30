Один загинув і четверо постраждали через російські обстріли на Донеччині за добу

У Донецькій області минулої доби, 29 грудня, загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 29 грудня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Дружківці», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3778 осіб, отримали поранення — 8639 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»