Курси Національного спротиву для вчителів: як у Запоріжжі готують викладачів предмета «Захист України»

Курси Національного спротиву для вчителів. Фото: Новини Донбасу

Предмет «Захист України» викладається в українських школах для учнів 10–11 класів. Після початку повномасштабної війни навчальну програму суттєво оновили, і сьогодні від учителів вимагаються не лише теоретичні знання, а й практичні навички. Саме для цього педагоги проходять курси Національного спротиву, де навчання проводять ветерани війни — люди, які особисто пройшли бойові дії й добре знають, про що говорять.







Курс для запорізьких учителів завершився практичними заняттями з мінно-вибухової безпеки, тактичної медицини, вогневої підготовки, орієнтування на місцевості, топографії, роботи з безпілотниками та надання першої допомоги в умовах обстрілів. Учителька предмета «Захист України» Юлія Мамчур розповідає, що з 2024 року школи почали працювати за новою модельною програмою.

«У 2024 році ми почали вивчати новий курс модельної програми. Якщо порівнювати попередню програму й нинішню модельну, то тут більше практики — 20 на 80. 20% теорії та 80% практики. Це перше. Друге — ця програма універсальна», — зазначає вона.

За словами викладачів, якщо до повномасштабної війни заняття часто проводили окремо для хлопців і дівчат, то зараз навчання відбувається в спільних групах учнів 10–11 класів. Програма однакова для всіх і охоплює широкий спектр тем — від медицини до дронів і орієнтування на місцевості. Запорізький учитель «Захисту України» Олександр Грибов зізнається, що спочатку цей предмет був для нього новим.

«Цей предмет був для мене новим. Але я мав можливість проходити курси підвищення кваліфікації, де нам дуже якісно надавали інформацію — як надавати медичну допомогу, як діяти в екстремальних ситуаціях. Я намагався якомога краще засвоїти цей матеріал і передати його дітям, навчити їх працювати та використовувати допоміжні засоби», — розповідає він.

Олександр працює вчителем фізкультури в Балабинському підземному ліцеї. Курс «Захист України» він взяв на себе з початку повномасштабної війни та продовжує активно підвищувати кваліфікацію, зокрема в межах курсів Національного спротиву. Навчання триває понад 40 годин. Половину часу відводять вогневій підготовці — роботі зі зброєю та стрільбі. Решту присвячують тактичній медицині, топографії, орієнтуванню на місцевості та вивченню безпілотників. Юлія Мамчур зазначає, що програма стала більш насиченою та цікавою.

«Вогнева підготовка й тактична медицина стали більш розширеними. Скажу чесно — це моя точка зору. Раніше дівчата більше займалися медициною, а зараз вони, як кажуть, універсальні солдати. Також з’явився розділ щодо дронів», — говорить вона.

Інструктор патріотичного виховання Костянтин Константинов вважає стрільбу одним із найважливіших елементів курсу.

«Для мене особливо важлива стрільба бойовими патронами — ця практична складова. Я доповів про це своєму керівництву, і після цих курсів мені надали можливість посилити практичне виконання навчальної вогневої підготовки», — зазначає він.

Серед викладачів є й колишні військовослужбовці. Сергій Лаврик — учитель «Захисту України» та ексвійськовий. На початку 2022 року він пішов захищати країну, коли в Запоріжжі пролунали перші вибухи російських ракет.

«Спочатку я просто підносив снаряди до артилерійської установки, а потім почав працювати з “джавелінами”. Я був поранений 10 листопада 2022 року — важке поранення, подвійний перелом коліна. Лікувався до кінця 2023 року, після чого був звільнений із частини», — розповідає Сергій.

Після поранення Сергій Лаврик став викладачем в одному із запорізьких коледжів і продовжує підвищувати кваліфікацію.

«Якісні курси, повноцінно вибудувані. Є і теорія, і практика, і стрільби, які реально допомагають. Інформацію подають компетентні люди», — каже він.

Усі п’ятеро інструкторів курсів Національного спротиву — ветерани війни, які захищали країну на передовій. Начальник відділу інструкторів курсу Олександр Шевчук розповідає, що долучився до проєкту майже одразу після звільнення зі служби.

«Я звільнився у березні, а вже у квітні почав працювати в Національному спротиві. За станом здоров’я продовжувати службу не міг, але хотів бути корисним», — пояснює він.

Олександр Шевчук — десантник, інвалід війни. Він воював у складі 95-ї бригади, захищав Київщину та зазнав поранень у Херсонській області. За рік роботи в Національному спротиві він навчив понад 200 людей.

«Кожному громадянину важливо знати основи медицини — це перше й найважливіше. Але якщо люди будуть підготовлені фізично, морально та психологічно, це буде великим плюсом. У нас немає фейкових інструкторів — усі пройшли війну», — наголошує десантник.

Навчання пройшли дві групи викладачів — понад сорок осіб. Старша викладачка Запорізького інституту післядипломної освіти Світлана Гура зазначає, що такі тренінги корисні не лише для вчителів, а й для цивільного населення.

«Сьогодні всі мають бути готові до несподіванок — важливо не розгубитися, зібратися та вміти надати допомогу собі й іншим», — говорить вона.

Курси Національного спротиву є безплатними та доступними для будь-якої категорії охочих. Навчання можна пройти у скороченому форматі — 40 годин, або обрати розширений курс тривалістю до 100 годин.