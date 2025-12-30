Путін заявив про намір продовжити наступ на Запоріжжя — Reuters

Путін доручив російській армії продовжувати наступальні дії з метою встановлення повного контролю над Запорізькою областю на півдні України. Заява прозвучала після доповіді російського командування про нібито скорочення відстані до обласного центру міста Запоріжжя до 15 кілометрів. Про це повідомляє агентство Reuters.



Ці заяви Путін зробив наступного дня після телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися перспективи мирного врегулювання війни в Україні. Виступ відбувся під час зустрічі, що транслювалася по телебаченню, в Кремлі з вищим військовим керівництвом РФ і міністром оборони Андрієм Білоусовим.



Командувач «Дніпровського угрупування РФ» Михайло Теплинський доповів, що російські підрозділи наблизилися до Запоріжжя — міста, де до початку повномасштабного вторгнення проживало понад 700 тисяч осіб.



«Фронтові підрозділи знаходяться приблизно за 15 кілометрів від південної околиці міста Запоріжжя», — заявив Теплинський. У відповідь Путін зазначив, що російська сторона усвідомлює складність ситуації через тривалу підготовку оборони з боку України, проте висловив задоволення діями військ та закликав продовжувати наступ у тому ж напрямку.



Тим часом «Новини Донбасу» поспілкувалися із військовослужбовцем 142-ї окремої піхотної бригади ЗСУ, яка восени брала участь в обороні Запорізького напрямку. Оператор безпілотних систем із позивним Деф розповів, що ситуація на ділянці вкрай складна.



З його слів, бійців нерідко відправляють на передові позиції під прикриттям дрона, ресурс якого обмежений. «Нас супроводжує безпілотник, який через 15 хвилин уже має сідати», — зазначив військовий, описуючи умови, за яких українські захисники продовжують утримувати рубежі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російська армія 30 грудня завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого була пошкоджена критична інфраструктура.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»