Зеленський запропонував вільну економічну зону як варіант врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не розглядає можливості відмови від територій Донбасу, проте допускає пошук компромісних рішень для врегулювання конфлікту. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.



За словами глави держави, питання Донбасу не можна зводити виключно до юридичних процедур чи політичних рішень. «Зараз у нас стоїть питання територій. І річ тут не в референдумі, не в парламенті і не в президенті. Ми не можемо просто звідти піти — це виходить за межі нашого законодавства», — наголосив Зеленський.



Він зазначив, що відмова від територій неможлива не лише з правових причин, а й через гуманітарні чинники. «Ми не можемо просто відмовитись від своїх територій. Там мешкають люди — близько 300 тисяч людей. Ми не можемо просто втратити цих людей», — заявив президент.



Зеленський нагадав, що за роки конфлікту сотні тисяч людей зазнали поранень, а десятки тисяч загинули, крім того, в регіоні знаходиться українська армія. Говорячи про можливі шляхи виходу із ситуації, президент України повідомив, що Київ запропонував компромісний варіант створення вільної економічної зони.



Згідно з цією ідеєю, сторони повинні зробити взаємні кроки щодо зниження напруженості. «Якщо ми відходимо на кілька кілометрів, то Росія має зробити дзеркальні кроки і також відвести сили на кілька кілометрів», — пояснив він.



У рамках такої зони, за словами Зеленського, можуть діяти особливі економічні та адміністративні правила. При цьому остаточне рішення щодо її створення може бути винесене на всенародне голосування. «Якщо буде ухвалено рішення про створення подібної економічної зони, то референдум стане способом або затвердити його, або відхилити», — додав президент.



Також Зеленський торкнувся теми особистих планів на період після закінчення конфлікту та щодо посади глави держави. Відповідаючи на питання Fox News, він зізнався: «Я не знаю. Правда, не знаю. Відпочити? Я хочу відпочити!». При цьому він підтвердив, що має намір залишити посаду президента після завершення війни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»