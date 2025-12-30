Росія випустила ракети та дрони. ППО збила 53 російські цілі

ППО збила 53 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 30 грудня запустила дві ракети і 60 дронів. Протиповітряна оборона збила 53 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з анексованого Криму та Воронезької області, а також 60 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське, мис Чауда — анексований Крим, близько 40 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила одну балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання балістичної ракети та 8 ударних БПЛА у 5 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»