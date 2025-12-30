Біля кордонів НАТО заступив на бойове чергування ракетний комплекс «Орєшнік»

Скріншот

У Білорусі відбулася церемонія заступлення на бойове чергування підрозділу, оснащеного рухомим ґрунтовим ракетним комплексом «Орєшнік».

За інформацією Міноборони РФ, під час військового ритуалу розведення чергових змін підняли прапор ракетних військ стратегічного призначення. У заході взяли участь бойові розрахунки, спеціалісти зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії.



Повідомляється, що особовий склад пройшов перепідготовку із використанням сучасних навчально-тренувальних засобів. Окрема увага приділялася відпрацюванню дій у складі чергових змін та забезпеченню функціонування комплексу у польових умовах.



Російська сторона також заявляє, що на території Білорусі створено необхідні умови для несення бойового чергування та розміщення військовослужбовців. Підрозділ освоює нові райони бойового патрулювання біля кордонів НАТО.

Нагадаємо, у Білорусі заговорили про ймовірність розміщення на своїй території «Орєшніка» у травні 2025 року.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»