Експорт зброї з Німеччини до України впав на 86%: Берлін змінює пріоритети

Фото: Euractiv

Експорт німецького озброєння до України у 2025 році скоротився на 86%, повідомляє Euractiv, посилаючись на дані міністерства економіки Німеччини.



Загалом у 2025 році Німеччина схвалила експорт озброєнь на суму 8,4 млрд євро, що суттєво менше від показника 2024 року — 12,15 млрд євро. При цьому скорочення найбільше торкнулося саме України.



Обсяг виданих експортних дозволів на постачання зброї та військової техніки в Україну становив 1,14 млрд євро — проти 8,15 млрд євро роком раніше. Це різке скорочення серед усіх напрямків німецького військового експорту.



Вказані 1,14 млрд євро стосуються виключно експортних дозволів і не включають ширшу військову допомогу. Загальний обсяг підтримки України з боку Німеччини оцінюється приблизно в 9 млрд євро та включає прямі закупівлі та постачання обладнання, у тому числі зброї американського виробництва.



У травні 2025 року головним напрямком німецького збройового експорту стала Норвегія. Осло отримав дозволи на постачання сумою близько 1,31 млрд євро — здебільшого на танки та підводні човни.

Також помітно зріс експорт до Туреччини. Особливо значний обсяг пов'язаний із схваленням угоди з продажу 20 винищувачів Eurofighter, укладеної у жовтні.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»