Окупанти за добу обстріляли населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 29 грудня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари окупантів потрапили два райони:





Покровський район. У Ганнівці Добропільської громади поранено людину.



Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, лінії електропередач, тепло- і водопостачання. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 25 приватних будинків і 5 торгових павільйонів. В Андріївці пошкоджено 3 будинки і 2 господарчі споруди. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок і 2 авто.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 30 грудня запустила дві ракети та 60 дронів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»