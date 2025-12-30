У Краматорську встановили ялинку пам'яті загиблих волонтерів

Краматорськ. Грудень, 2025. Фото: Facebook

У центрі Краматорська на Донеччині волонтери висадили ялинку. Це не святкова акція та не новорічний флешмоб, а тихий знак пам'яті. Про ініціативу повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Олександр Качура.



Замість іграшок на гілках — фотографії загиблих волонтерів. Ці люди до останнього займалися евакуацією мирних жителів із найнебезпечніших точок Донеччини. Вони загинули, так і не доживши до Нового року, не зібравшись із рідними біля ялинки.



На дерево повісили не мішуру, а наліпку «евакуація». Такі написи є на кожному волонтерському автомобілі. Однак окупантам байдужі правила та міжнародні конвенції, тож список загиблих волонтерів, як і список убитих мирних жителів, продовжує зростати.

Чи можна було зберегти життя цих молодих та сміливих людей? Мабуть, так — якби люди частіше замислювалися про власну безпеку та погоджувалися на евакуацію вчасно, а не в останній момент, коли заїхати до населеного пункту майже неможливо.

У публікації наголошується: «Вони загинули, рятуючи інших. Доставляли гуманітарну допомогу, щоби хтось із місцевих не помер від голоду. Ми маємо ялинку. У них не було. Тепер є. Волонтерська ялинка країни».

Краматорськ. Грудень, 2025. Фото: Facebook

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3778 осіб, отримали поранення — 8639 цивільних.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»