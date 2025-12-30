Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку

Сили оборони завдали удару логістичному хабу. Фото: скриншот

У ніч проти 30 грудня українські військовослужбовці завдали удару по місцю зберігання, спорядження та підготовки пусків «Герань»/«Шахед» на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту (ДАП). Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



«Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр «Птахи Мадяра» СБС спільно з новоствореним центром глибинної поразки Угрупування Сил Безпілотних Систем», — йдеться в повідомленні.



Сили оборони вразили:



- логістичний хаб «Герань»/«Шахед»;



- пункт передпольотної підготовки та обслуговування «Герань»/«Шахед» та «Гербера»;



- центральний склад БЧ для БпАК «Герань»/«Шахед»;



- накопичувальний склад БпАК «Гербера»;



- пункт зосередження особового складу та техперсоналу супротивника,

здійснює підготовку та технічне передпольотне обслуговування БпЛА «Герань»/«Шахед» та «Гербера».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»