Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку

У ніч проти 30 грудня українські військовослужбовці завдали удару по місцю зберігання, спорядження та підготовки пусків «Герань»/«Шахед» на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту (ДАП). Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.
«Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр «Птахи Мадяра» СБС спільно з новоствореним центром глибинної поразки Угрупування Сил Безпілотних Систем», — йдеться в повідомленні.
Сили оборони вразили:
- логістичний хаб «Герань»/«Шахед»;
- пункт передпольотної підготовки та обслуговування «Герань»/«Шахед» та «Гербера»;
- центральний склад БЧ для БпАК «Герань»/«Шахед»;
- накопичувальний склад БпАК «Гербера»;
- пункт зосередження особового складу та техперсоналу супротивника,
здійснює підготовку та технічне передпольотне обслуговування БпЛА «Герань»/«Шахед» та «Гербера».
