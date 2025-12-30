У Бєлгородській області 19-річний оператор БПЛА вбив товаришів по службі

Оператор БПЛА Владислав Волков.

У Бєлгородській області 19-річний російський військовослужбовець та оператор БПЛА Владислав Волков убив двох своїх товаришів по службі та дезертирував. Про це повідомляють російські Telegram-канали.



За даними джерел, Волкова затримали у Борісовкє Бєлгородської області. Він, ймовірно, вбив двох товаришів по службі та втік з позиції, відмовившись виконувати завдання так званої «спеціальної військової операції» (СВО).

У мережі з’явилися орієнтування, що Волков служив оператором взводу БПЛА 245-го гвардійського мотострілецького полку.



Нагадаємо, за минулу добу втрати російських окупантів склали 1220 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»