Зеленський вручив сертифікати на житло Героям України та родинам загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання нових квартир військовослужбовцям Сил оборони та безпеки, удостоєних звання «Герой України», а також сім'ям загиблих захисників. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час церемонії Зеленський наголосив, що українська держава відбулася завдяки сміливості, стійкості та силі свого народу, який зумів зберегти національну ідентичність навіть у найважчих умовах. «Український народ вижив та зберіг свою сильну ідентичність у складних умовах. Багато хто б не витримав. Але українці змогли», — зазначив президент.

«Український дім завжди буде на політичній карті світу, і вкрай важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім», — наголосив Зеленський.



У рамках заходу президент особисто вручив сертифікати на отримання нових квартир Героям України, а також родинам військових, які загинули, захищаючи країну.



«Це найменше, що держава може зробити, щоб сказати вам спасибі — за те, які ви, за те, які ваші рідні, за те, що ви всі обрали Україну і пов'язали свою долю з долею країни», — заявив президент.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»