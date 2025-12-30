Пєсков заявив, що Кремль не зобов'язаний пред'являти докази атаки дронів

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

У Кремлі заявили, що не бачать необхідності надавати речові докази «атаки безпілотників на резиденцію Путіна». Як повідомляє ASTRA, відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи існують підтвердження інциденту і чи можуть вони бути оприлюднені.



За словами Пєскова, у разі «масового нальоту дронів» наявність доказів не є обов'язковою, оскільки безпілотники були своєчасно виявлені та нейтралізовані силами ППО.



«Я не думаю, що тут мають бути якісь докази, якщо такий масовий наліт дронів здійснюється, які завдяки роботі ППО були збиті, були нейтралізовані. Щодо уламків, то тут я не можу сказати — природно, це тема для наших військових», — заявив Пєсков.



Він також прокоментував заяви України та публікації західних ЗМІ, які ставлять під сумнів сам факт атаки. За його словами, заперечення інциденту з боку президента України Володимира Зеленського та низки зарубіжних медіа є «безумним».



За версією Пєскова, «терористичний акт» був спрямований на зрив переговорного процесу. За його версією, атака мала характер удару не тільки по президенту Росії, а й по президенту США Дональду Трампу. У зв'язку з цим Москва, за словами представника Кремля, має намір посилити свою переговорну позицію.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч з 28 на 29 грудня українська армія нібито «з використанням 91 ударної БПЛА дальньої дії атакувала резиденцію глави Кремля Володимира Путіна в Новгородській області РФ«.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»