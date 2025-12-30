У селищі Краматорського району спалахнула пожежа: деталі

У Краматорському районі Донецької області вночі спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«У Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу у гаражі на території приватного домоволодіння у селищі Ясна Поляна. На місці події рятувальники встановили, що споруда повністю охоплена вогнем», — йдеться у повідомленні.
Пожежники ліквідували пожежу на площі 75 кв. м.
Крім того, у місті Миколаївка рятувальники ліквідували спалах легкового автомобіля.
Раніше ми писали, що російська армія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
