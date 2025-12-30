У Керчі жовту воду з різким запахом визнали придатною для пиття

Фото: Жовта Стрічка

У тимчасово окупованій Керчі мешканці масово скаржаться на якість водопровідної води, яка має жовтий колір і неприємний запах. Про це повідомляє рух спротиву на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За словами активістів, проблема не є поодинокою — подібну воду фіксують у різних районах міста, і ситуація має системний характер.



У відповідь на скарги підприємство «Вода Криму» заявило, що зміна кольору та запаху пов’язана зі збільшенням кількості фітопланктону у воді. Попри виявлені відхилення від нормативних показників, окупаційні служби стверджують, що вода нібито залишається придатною для вживання.

Водночас проблема з водопостачанням загострюється й на інших тимчасово окупованих територіях. Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що ситуація з водними ресурсами в окупованій частині Донецької області стрімко виходить з-під контролю.



Зокрема, 17 листопада стало відомо про критичне обміління Монахівського кар’єру — рівень води впав настільки, що на поверхні з’явилися автобуси, затоплені там багато років тому.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»