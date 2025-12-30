DeepState: російські сили розширили контроль під Покровськом і просунулися на Сумщині

Донецька область. Зруйнований Вугледар

Російські війська окупували низку населених пунктів у Донецькій області та зафіксували просування на території Сумської області. Про це повідомляється на оновленій мапі бойових дій аналітичного OSINT-проєкту DeepState.



За даними аналітиків, армія РФ встановила контроль над населеними пунктами Пазено, Переїзне та Кузьминівка на Донеччині. Крім того, відзначено просування російських підрозділів поблизу Андріївки на Сумщині, а також у районі Мирнограда, розташованого неподалік Покровська в Донецькій області.

Скріншот: DeepState



Зміни було зафіксовано за результатами аналізу геолокаційних даних. «Мапу оновлено. Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку, а також просунувся поблизу Андріївки та у Мирнограді», — повідомили у DeepState.

Оновлення карти відображає подальшу зміну лінії фронту та ускладнення ситуації на окремих ділянках східного та північно-східного напрямів.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Путін доручив російській армії продовжувати наступальні дії з метою встановлення повного контролю над Запорізькою областю.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»