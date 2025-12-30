Росіяни вбили настоятеля храму у Покровському районі

У селі Гришине Покровського району Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці — протоієрей Василь Кійко. Про це повідомили у Покровському вікаріатстві.
«Отець Василій був щирим пастирем, відданим служителем Церкви Христової, людиною великого серця, доброї душі та справжнім другом для багатьох. Він самовіддано ніс священницьке служіння, підтримував людей у найважчі часи, молився за мир і ніколи не залишав свою паству», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 грудня, загинула одна людина, також є постраждалі.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
