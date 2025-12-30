Росія безпілотниками атакувала цивільні кораблі під прапорами Панами: один із них заходив у порт України

Наслідки атаки на цивільний корабель Captain Karam. Фото: ВМС ЗСУ

30 грудня російські війська ударними БПЛА атакували цивільні кораблі Emmakris III та Captain Karam під прапорами Панами. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.



Судно Captain Karam заходило до українського порту для завантаження пшениці.



«Порти та судноплавство є об'єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку. Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах є свідомим воєнним злочином», – зазначили у ВМС.

Нагадаємо, що всю ніч 26 грудня Росія атакувала порти Одеської області, внаслідок чого пошкоджені цивільні кораблі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко