«Нова пошта» у прифронтовому Кушугумі не закривається — заява компанії

У прифронтовому селищі Кушугум Запорізького району в соцмережах почали поширюватися чутки про нібито припинення роботи відділення «Нової пошти». Приводом для тривоги стала публікація у Facebook, де стверджувалося, що 31 грудня 2025 стане останнім робочим днем оператора в населеному пункті.

Місцеві жителі, стурбовані ситуацією у прифронтовому селищі, активно обговорювали цю інформацію у коментарях. Користувачі писали, що відділення працює тільки до Нового року, а також стверджували, що 31.12.2025 — останній день. Ці повідомлення викликали додаткове занепокоєння серед населення, тому що робота поштового оператора залишається важливою за умов близькості до лінії фронту.



При цьому на офіційному сайті «Нової пошти» жодних підтверджень інформації про закриття відділення виявлено не було.



Редакція «Новини Донбасу» звернулася за роз'ясненнями до оператора перевезень. У пресслужбі «Нової пошти» спростували чутки, які розповсюджуються в соціальних мережах, та повідомили, що відділення за адресою вул. Центральна, 141а, смт Кушугум, Запорізький район, не припиняє роботи.



Єдиним вихідним днем стане 1 січня 2026 року, а в подальші дні відділення працюватиме у звичайному режимі.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в Донецькій області через погіршення ситуації з безпекою відділення міжнародного поштового оператора Meest не видають та не приймають посилки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»