Армія РФ вдарила по Костянтинівській громаді: загинула працівниця «Пункту незламності», є поранена

30 грудня російські окупанти з артилерії завдали удару по Костянтинівській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура. Внаслідок удару поранення отримала одна людина.



Пізніше авіація РФ скинула на громаду керовану авіабомбу ФАБ-250. Під час руху поблизу багатоквартирного будинку загинула жінка. Вона була працівницею одного з «Пунктів незламності». Це вже другий випадок упродовж останнього місяця, коли під обстріл потрапляють працівники пунктів.

Нагадаємо, що внаслідок артилерійського обстрілу міста Костянтинівка 30 грудня загинула ще одна людина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко