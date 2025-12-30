«Азов» зайняв смугу оборони під Добропіллям

Бійці «Азова». Фото: кадр із відео

12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Підрозділи бригади вже виконують бойові завдання у зоні відповідальності 1-го корпусу «Азов» НГУ та знищують російські сили. У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України проводяться контрдиверсійні та ударно-розшукові дії, а також укріплення лінії оборони на напрямку.



«Бригада «Азов» значно посилить вогневу міць та спроможності корпусу з пошуку та ліквідації сил ЗС РФ», – зазначили в «Азові».

Нагадаємо, що українські дрони контролюють усі підступи до міста Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко