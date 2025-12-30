Зеленський пояснив, чому Путін не хоче референдуму в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія не хоче жодного референдуму в Україні. Про це у коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, по-перше, для референдуму потрібна безпека.



«Вони не хочуть давати нам безпеку, «сісфайєр» (припинення вогню – ред.) для людей, поки не будуть вирішені якісь питання. Вони постійно знаходитимуть причини, щоб не було припинення вогню. Референдум без безпечної інфраструктури провести неможливо», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що росіяни також зрозуміли, що якщо буде ухвалене рішення Верховною Радою, то вони потім можуть назвати парламент «нелегітимним».



«Однак рішення народу України завдяки референдуму назвати «нелегітимним» неможливо, тому що не може бути «нелегітимного народу України». І рішення громадян України, я вважаю, найголовніше», – додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Путіним заявив, що голова Кремля відмовився від припинення вогню на час проведення референдуму в Україні. На цьому можливому референдумі чи у парламенті мають затвердити чи відхилити мирний план.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко