Українська армія здійснила кілька атак на об'єкти у Криму: згоріли резервуари з паливом, є поранені окупанти

Окупований Крим. Фото: карта Google

Українські війська протягом останніх днів здійснили кілька атак на об'єкти в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



26 грудня близько 05:00 із застосуванням 11 БПЛА завданий удар по резервуарах з паливом у районі селища Кіровське. Згоріли чотири резервуари по 50 тисяч літрів кожен.



28 грудня близько 04:30 атаковані об'єкти Прикордонного управління поблизу селища Чорноморське. Наслідки уточнюються, є поранені окупанти.



Також 28 грудня завданий удар по куполу радіопрозорого укриття радара біля села Оленівка.

Нагадаємо, що 29 грудня дрони атакували окупований Донецьк, у місті пролунали вибухи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко