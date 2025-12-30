«Головне, щоб росіяни не боялися»: Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українська сторона вважає, що у січні є можливість для спільної зустрічі лідерів Європи, США та України. Про це у коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, є документи, які точно будуть готові в січні для підписання.



«Це вже залежить від можливостей та бажання сторін підписати. І ми порушували питання щодо зустрічі з росіянами. Я сказав президенту Трампу та європейським лідерам, що готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб росіяни не боялися», – зазначив Зеленський.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко