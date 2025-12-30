БПЛА атакували окуповане місто Ровеньки на Луганщині: повідомляють про пожежу на нафтобазі

Наслідки атаки на нафтобазу у Ровеньках. Фото: соцмережі

Ввечері 30 грудня БПЛА атакували окуповане місто Ровеньки Луганської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Трикутник».



У місті пролунали потужні вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза.



За даними каналу, внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.



Інформацію про атаку на місто підтверджують і у місцевих проросійських пабліках.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник та окупаційний «мер» Ровеньків Андрій Рубанцов поки не коментували атаку на місто.

Нагадаємо, що українська армія здійснила кілька атак на об'єкти у Криму, внаслідок чого згоріли резервуари з паливом та є поранені окупанти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко