БПЛА атакували окуповане місто Ровеньки на Луганщині: повідомляють про пожежу на нафтобазі

Ввечері 30 грудня БПЛА атакували окуповане місто Ровеньки Луганської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Трикутник».
У місті пролунали потужні вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза.
За даними каналу, внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.
Інформацію про атаку на місто підтверджують і у місцевих проросійських пабліках.
Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник та окупаційний «мер» Ровеньків Андрій Рубанцов поки не коментували атаку на місто.
Нагадаємо, що українська армія здійснила кілька атак на об'єкти у Криму, внаслідок чого згоріли резервуари з паливом та є поранені окупанти.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко