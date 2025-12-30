«Концерти й танці, де були вбиті мирні жителі»: у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі

Святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі. Фото: голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін

У березні 2022 року Росія скинула авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися сотні людей, серед яких діти. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.



Як сказали у відомстві, окупанти навмисно перетворили це місце на братську могилу, вчинивши таким чином кричущий воєнний злочин.



«Перед театром було написане слово «ДІТИ», щоб безпомилково дати зрозуміти, що всередині від нападу Росії ховаються цивільні люди, зокрема молоді жителі Маріуполя. Для Росії це стало не приводом зупинитися, а ще одним приводом для удару. У грудні 2025 року – через три роки – Росія проводить святкові заходи, які супроводжуються танцями, концертами та святкуваннями, з нагоди так званого «повторного відкриття» театру на тому ж місці, де були вбиті мирні жителі Маріуполя. Це навмисний терор та навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має бути притягнута до відповідальності за забрані життя безневинних людей та за вчинення геноциду проти українського народу», – зазначили у МЗС.

Нагадаємо, що 28 грудня окупанти відкрили «відновлений» Маріупольський драмтеатр.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко