На НПЗ у Туапсе спалахнула пожежа після атаки дронів

Пожежа на НПЗ

У Туапсе після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Кадри з охопленим вогнем підприємством з’явилися в мережі вранці 31 грудня.



За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок удару були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури, територія НПЗ, житлові будинки та газопровід у приватному секторі. Повідомляється про двох постраждалих.



Очевидці зафіксували займання на території заводу, після чого відео було геолоковано OSINT-проєктом ASTRA. Згідно з їхнім аналізом, зйомка велася приблизно за один кілометр від епіцентру пожежі, що підтверджує локацію інциденту.

З'явилося відео НПЗ, що горить, у Туапсі після нічної атаки. Кадри геолоковані ASTRA



У ніч на 31 грудня українські дрони пошкодили причал у порту, НПЗ, житлові будинки та газову трубу у житловому секторі, повідомив оперштаб регіону. 2 особи постраждали.



На НПЗ після атаки виникло … https://t.co/bp4NoB5HkX — ASTRA (@astrapress_ua) December 31, 2025

Туапсинський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Підприємство функціонує як єдиний виробничий комплекс разом із морським терміналом, який забезпечує перевалку нафтопродуктів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»