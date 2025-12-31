ППО України вночі збила понад 100 дронів під час масованої атаки РФ

Винищувач ПС ЗСУ.

У ніч на 31 грудня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками, застосувавши 127 ударних БПЛА різних типів. Основу повітряного удару становили дрони-камікадзе Shahed, яких було близько 80 одиниць. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.



До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було знищено або подавлено 101 ворожий безпілотник типів Shahed, «Гербера» та інших модифікацій. Дрони було нейтралізовано в північних, південних і східних регіонах країни.







Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 різних локаціях. Інформація про наслідки атак і можливі пошкодження уточнюється.

Загалом, вчора агресор завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 удар дронами-камікадзе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»