«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: поранені шість людей, частина міста без світла, води та тепла

Наслідки атаки на Одесу Фото: Одеська МВА

Вночі 31 грудня російські війська ударними безпілотниками масовано атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Під ударом була житлова, логістична та енергетична інфраструктура.



Пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. В одній з багатоповерхівок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі.



Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що в частині міста відсутні світло, вода та тепло.



Зафіксовані влучання у багатоповерхові будинки у двох районах Одеси.



Внаслідок атаки поранення отримали шість людей, серед них семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний хлопчик.



За даними ДСНС в Одеській області, в одній з багатоповерхівок загорілися квартири з другого по шостий поверх.



Бійці ДСНС врятували вісім людей, серед них дитина.



До ліквідації наслідків атаки залучили 24 одиниці техніки та 83 рятувальники.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що місто атакували дрони-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що 30 грудня армія РФ вдарила по Костянтинівській громаді на Донеччині, внаслідок чого загинула працівниця «Пункту незламності» і є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко