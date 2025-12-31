Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Екіпаж танкера, який переслідують США, намалював прапор РФ
31 грудня 2025, 09:29

Екіпаж нафтового танкера Bella 1, який уже кілька тижнів переслідують сили США, наніс на борт судна російський прапор, намагаючись видати корабель за такий, що перебуває під захистом Росії. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських посадовців.

Інцидент розпочався 21 грудня, коли Берегова охорона США спробувала перехопити Bella 1 у Карибському морі. Судно прямувало до Венесуели для завантаження нафти, що підпадає під неофіційну блокаду венесуельського нафтового експорту з боку адміністрації Дональда Трампа.

За даними американських чиновників, танкер відмовився підкоритися вимогам зупинки, після чого його екіпаж під час втечі намалював на борту російський триколор і заявив про «російський статус». При цьому транспондер судна було вимкнено ще 17 грудня, що унеможливлює його відстеження.

Bella 1 перебуває під санкціями США з минулого року за транспортування іранської нафти, кошти від продажу якої, за даними американської влади, використовуються для фінансування тероризму. Судно входить до так званого «тіньового флоту», який перевозить нафту з Росії, Ірану та Венесуели в обхід міжнародних санкцій.

Американські посадовці повідомили, що отримали судовий ордер на арешт танкера. Водночас його штурм ускладнений необхідністю спеціальної абордажної групи через потенційно ворожі дії екіпажу. Більшість членів команди Bella 1 — громадяни Росії, Індії та України.

У Білому домі, Пентагоні та МЗС РФ від коментарів відмовилися. Раніше Сили Оборони України атакували танкер «тіньового флоту» РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Місця
США
танкер перевезення іранської нафти російський прапор

