Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще чотири – поранені

За 30 грудня росіяни вбили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Костянтинівка та одна – у селищі Олексієво-Дружківка.



Ще чотири людини в області за добу отримали поранення: одна – у Костянтинівці, одна – у місті Краматорськ, одна – в Олексієво-Дружківці та одна – у селі Сергіївка.

Нагадаємо, що у Костянтинівці внаслідок удару окупантів загинула працівниця «Пункту незламності».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко