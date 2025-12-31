У Новосибірську підпалили вежу зв’язку біля авіабази

Фото: АТЕШ

Військовий рух українців та кримських татар «АТЕШ» заявив про знищення вежі зв’язку поблизу авіабази Толмачево в Новосибірську. За даними руху спротиву, об’єкт використовувався у військових цілях та забезпечував зв’язок для підрозділів російських силових структур.



За інформацією активістів, знищена вежа забезпечувала захищене управління та комунікацію для частин, що базуються на авіабазі Толмачево, зокрема 337-го окремого вертолітного полку, 10-ї окремої авіаційної ескадрильї Росгвардії та 21-ї авіаційної комендатури.

Вежа також використовувалася для перехоплення та прослуховування цивільних і військових комунікацій у регіоні. Виведення об’єкта з ладу значно ускладнило управління силами РФ та позбавило їх важливого інструменту розвідки.

У «АТЕШ» наголосили, що знищення військової інфраструктури завдає відчутного удару по боєздатності російських військ. Крім того, за словами руху спротиву, місцева влада вирішила приховати інцидент, що лише підкреслює їхню вразливість і страх перед діяльністю активістів.

"ATESH" partisans кинулися вгору до комунікаційної вежі поблизу Tolmachevo Air Base in Novosibirsk pic.twitter.com/Iw6K7DxjeD — Greyskull (@FreudGreyskull) December 31, 2025

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»