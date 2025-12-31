Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа

Пожежа на нафтобазі у Рибінську. Фото: кадр із відео

Вранці 31 грудня атакували ФГКУ комбінат «Темп» Росрезерва у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Судячи з опублікованих відео, на місцевій нафтобазі виникла масштабна пожежа.



«Рибінськ розташований на великій річковій системі Волги, має залізничне сполучення і служить транзитним та логістичним вузлом – це робить нафтобазу у місті важливою точкою для зберігання та розподілу нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ», – зазначили у каналі.



Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив атаку БПЛА на регіон.

Нагадаємо, що ввечері 30 грудня БПЛА атакували окуповане місто Ровеньки на Луганщині, внаслідок чого загорілася нафтобаза.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко