Родинське перебуває під контролем ЗСУ

Українські військовослужбовці контролюють населений пункт Родинської Покровської громади Донецької області. Про це повідомило угруповання військ «Схід».



«Сили оборони України утримують Родинське, незважаючи на брехливі заяви окупантів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що військові РФ, яким вдається проникнути в місто, виявляються та знищуються всіма наявними коштами. Бойова робота триває цілодобово.







Раніше ми писали, що в оборонному відомстві РФ 28 грудня заявили, що місто Родинське Покровського району Донецької області було окуповане російськими військами. Однак у ОК «Схід» спростували цю інформацію. Бої за місто продовжуються.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»