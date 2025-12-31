Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі

Удари артилерії ЗСУ по окупантах в районі Покровська.

У мережі оприлюднено відео знищення російської колони на баггі біля Покровська. Кадри було опубліковано на офіційній сторінці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».



За словами артилеристів, завдяки координації вогневих груп наступ противника було зірвано, а ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.



«Боротьба триває», — зазначили в бригаді.

Удари артилерії ЗСУ по окупантах в районі Покровська.

Оператори передали координати штурмової мотогрупи, яка на короткий час зупинилася на проїжджій частині. Саме в цей момент українські артилеристи завдали влучних ударів.



У ліквідації колони брали участь САУ «Богдана» та французькі САУ CAESAR. Внаслідок роботи вогневих груп було знищено 2 та пошкоджено 4 квадроцикли, ліквідовано трьох окупантів, ще четверо отримали поранення.







Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські військові знищили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 127 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»