Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році

Слов'янськ після удару російського КАБу.

За даними ініціативи UNITED24, у 2025 році Росія здійснила понад 60 тисяч запусків керованих авіабомб, близько 2,4 тисячі ракет та понад 100 тисяч безпілотників по території України. Інформацію оприлюднено на сторінці організації в мережі X.

Інтерактивні мапи, що відстежують повітряні тривоги та інші загрози, зафіксували понад 19 033 сигналів повітряної тривоги.

Найчастіше під загрозу обстрілів потрапляли Харківська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська та Донецька області.

Зокрема, у Слов’янську під удар керованих авіабомб потрапив Центральний ринок міста, що спричинило руйнування цивільної інфраструктури.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»