Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році
31 грудня 2025, 11:33

Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році

Слов'янськ після удару російського КАБу. Слов'янськ після удару російського КАБу.

За даними ініціативи UNITED24, у 2025 році Росія здійснила понад 60 тисяч запусків керованих авіабомб, близько 2,4 тисячі ракет та понад 100 тисяч безпілотників по території України. Інформацію оприлюднено на сторінці організації в мережі X.

Інтерактивні мапи, що відстежують повітряні тривоги та інші загрози, зафіксували понад 19 033 сигналів повітряної тривоги.

Найчастіше під загрозу обстрілів потрапляли Харківська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська та Донецька області.

Зокрема, у Слов’янську під удар керованих авіабомб потрапив Центральний ринок міста, що спричинило руйнування цивільної інфраструктури.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
авіаудари РФ зруйнована інфраструктура ракетний удар по Україні Атака БПЛА Шахед

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
23:30
«Концерти й танці, де були вбиті мирні жителі»: у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі
14:04
У Керчі жовту воду з різким запахом визнали придатною для пиття
12:59
Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку
11:31
В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції
22:09
В угрупованні «ДНР» заявили, що «електрички з'єднають» окуповану Донеччину з Ростовом
11:57
На окупованій Луганщині скасували комендантську годину на час свят
09:54
«Танці на кістках»: окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр у Маріуполі
09:14
У захопленому Мелітополі вражена техніка та скупчення російських окупантів
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
15:35
Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
14:43
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
07:47
Поранених військових РФ у Криму й Донецьку змушують іти в штурми — «АТЕШ»
22:35
РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times
усі новини
17:08
Російська армія окупувала село на Сумщині та просунулася на Донеччині – DeepState
17:00
На окупованій частині Донбасу проблеми з водою, житлом та медициною: як виживають люди
16:33
Підтримка печінки за підвищеного навантаження (реклама)
15:53
Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
15:50
Понад 10 тисяч окупантів потрапили в полон під час повномасштабної війни
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
15:32
Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
15:15
Стало відомо, скільки росіяни заплатили за війну з Україною
14:50
У Бєлгородській області РФ при обстрілі є жертва та поранені
14:24
Атака дронів по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі
14:13
Росія вночі та вранці вдарила по енергетиці Донеччини: в області значна кількість абонентів без світла
14:07
Німецька мова: як важливо не зупинятися після засвоєння початкового рівня (реклама)
13:59
Москва прагне зірвати прогрес у досягненні миру — Каллас прокоментувала «атаку на резиденцію Путіна»
12:57
Відомо, скільки бомб, ракет та БПЛА випустила РФ на Україну за рік
12:52
Європа обговорює введення до 15 тис. військових для контролю перемир’я в Україні
12:12
Президент присвоїв звання Героя України полковнику Геннадію Куцому
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
11:36
Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини
11:33
Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році
11:00
Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
усі новини
ВІДЕО
Перехоплення Shahed зенітним FPV-дроном. Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
31 грудня, 15:53
Котлине залишається під контролем сил оборони України. Фото: скриншот Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
31 грудня, 15:32
Атака на нафтобазу в окупованих Ровеньках. Фото: кадр із відео «Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
31 грудня, 12:04
Удари артилерії ЗСУ по окупантах в районі Покровська. Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
31 грудня, 11:00
Родинське перебуває під контролем ЗСУ Родинське перебуває під контролем ЗСУ
31 грудня, 10:39
Пожежа на нафтобазі у Рибінську. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа
31 грудня, 10:06
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір