Європа обговорює введення до 15 тис. військових для контролю перемир’я в Україні

Європейські військові патрулюють територію України в рамках підготовки до можливого перемир’я. Створено ШІ

Кілька європейських країн розробляють плани щодо відправки до 15 тисяч військовослужбовців для контролю можливого перемир’я в Україні. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



За інформацією Welt, у перші шість місяців після досягнення домовленостей Європа може направити від 10 до 15 тисяч солдатів.



Зазначається, що йдеться саме про військову присутність європейських країн, а не про місію під егідою ООН чи НАТО. Контингент буде залучений для стабілізації ситуації та моніторингу дотримання умов перемир’я.



Видання також повідомляє, що плани «в основному розроблені військовими експертами британських та французьких збройних сил за співпраці з Брюсселем». Конкретні країни-учасниці та формат можливої місії поки не уточнюються.