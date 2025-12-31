Відомо, скільки бомб, ракет та БПЛА випустила РФ на Україну за рік

РФ за рік випустила Україною понад 100 000 дронів, тисячі ракет і КАБів. Фото: Вадим Філашкін

У 2025 році окупаційні війська РФ випустили Україною понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2 400 ракет різних типів і понад 100 000 дронів. Про це повідомили у пресслужбі United24.



У відомстві уточнили, що повітряна тривога звучала щонайменше 19 033 разів. Найбільше у Харківській області — 2020 тривог за рік, у Донецькій області — 1419.





«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в ніч проти 31 грудня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України, застосувавши 127 ударних БПЛА різних типів. Основну частину повітряного удару склали дрони-камікадзе Shahed – близько 80 одиниць.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»