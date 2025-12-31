Москва прагне зірвати прогрес у досягненні миру — Каллас прокоментувала «атаку на резиденцію Путіна»

Каллас прокоментувала «атаку на резиденцію Путіна». Фото: aa.com.tr

У Росії раніше заявили, що Україна нібито здійснила удар БПЛА по державній резиденції Володимира Путіна в Новгородській області. За словами представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, такі заяви є навмисним відволіканням уваги. Про це вона написала у соцмережі Х.



«Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала ударів по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес у справі досягнення миру з боку України та її західних партнерів», — зазначила вона.



Каллас додала, що ніхто не повинен приймати безпідставних заяв Росії, яка з початку війни без розбору завдає ударів по інфраструктурі та цивільному населенню України.



Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в ніч з 28 на 29 грудня «з використанням 91 ударної БПЛА далекої дії під атаку потрапила резиденція глави Кремля Володимира Путіна в Новгородській області РФ».



Однак, президент України Володимир Зеленський зазначив, що такі небезпечні заяви спрямовані на зрив усіх досягнень спільної роботи української сторони з командою президента США Дональда Трампа.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»