Завершення вивчення рівня A2 німецької мови – той момент, коли ви розумієте, що отримали повноцінну базу, втім, це лише початок. Проте, студенти часто замислюються чи варто їм рухатися далі. Зупинитися? Але ж саме на цьому етапі перед ними відкривається чимало можливостей. Маючи надійний фундамент, дуже важливо розвивати комунікативні навички.

На рівні A2 учень вже розуміє прості тексти, можете підтримати нескладну розмову на базові тематики, описати повсякденні ситуації. Якщо він не відпрацьовуватиме їх на практиці, набуті знання швидко будуть втрачені. Продовжуючи ж навчання, ви почнете мислити німецькою, вам не потрібно буде перекладати в голові кожне слово. В подальшому будете почуватися все більш впевнено в спілкуванні.

Чому не варто зупинятися на рівні A2:

продовжується формування активного словникового запасу;

зникає мовний бар’єр і страх припущення помилок;

граматика починає працювати автоматично;

з’являється готовність до реального життя за кордоном.

Продовжуючи навчання, буквально через кілька місяців ви відчуєте наскільки правильним був вибір. Саме на цьому етапі стануть відчутні відмінності між тим, хто знає мову, й тим, хто дійсно нею користується. Кожен наступний крок даруватиме йому відчуття прогресу. А прогрес є найкращим стимулом до подальших дій.

Ключ до нових можливостей

Чи доцільно продовжувати навчання? Звісно, адже лише в таких умовах відкривається доступ до нової роботи та спрощується процес інтеграції в німецькомовному середовищі. Ви починаєте розуміти більше, ніж побутові теми, і можете підтримати розмову на абстрактні питання. Це особливо важливо для людей, які планують переїзд, або замислилися про розвиток кар’єри. Роботодавцям зазвичай замало наявності рівня A2, як і навчальним закладам, тож неодмінно доведеться рухатися далі. Так зробите цінну інвестицію в своє майбутнє.

Користь від подальшого навчання не обмежується практичним аспектом, воно додає психологічного комфорту. Людина, котра краще знає мову, перестаєте губитися в розмовах і відчуває контроль над ситуацією. Вона отримує справжнє задоволення від того, що її розуміють і вона розуміє інших. Це змінює ставлення до мови й акценти поступово зміщуються з «важко» до «цікаво». Інтерес є найкращим двигуном у навчанні.

Досягли рівня A2? Ви зробили велику роботу й маєте міцну базу. Зупинка на цьому етапі означає втрату набутого темпу та частини знань. Натомість продовження навчання дозволить швидше перейти до наступного рівня. Це логічний та найефективніший шлях. І ви можете пройти його разом зі школою Аура.