Росія вночі та вранці вдарила по енергетиці Донеччини: в області значна кількість абонентів без світла

Вночі та вранці 31 грудня російські окупанти дронами атакували енергетичні об'єкти у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок ударів у регіоні значна кількість знеструмлених абонентів.



«Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вранці без світла залишилися міста Краматорськ та Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко